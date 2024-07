A városi reggeli egészen különleges színfoltja a zalalövői rendezvényeknek. Vasárnap délelőtt a Lékai parkban terített asztalokkal várták és friss harapnivalóval kínálták mindazokat, akik arra jártak, vagy egyszerűen csak baráti közösségben, kellemes hangulatú fúvószene mellett, valamint a mazsorettek műsorát nézve akarták eltölteni szabad óráikat. A délutáni programsorozatnak – amit az ifjúsági és szabadidőparkban rendeztek meg – ugyancsak ez volt az egyik célja. Gyarmati Antal, a város polgármestere utóbbi kapcsán köszöntőjében ki is emelte: a város olyan közösséget alkot, amelynek lakói együtt munkálkodnak a sikerekért, s közösen élvezik annak gyümölcseit is.

- A város napja nemcsak az ünnepről, a városért tevékenykedők munkájának elismeréséről, hanem a helyi civil társadalomról is szól – mondta a polgármester. – Ezért is igyekszünk olyan közösségépítő, kulturális és szórakoztató programsort összeállítani, ami alkalmat teremt a közös együttlétre, a baráti beszélgetésekre, arra, hogy kötetlen keretek közt tölthessünk el egy napot. Ilyenkor természetesen hazavárjuk a településünkről elszármazottakat, továbbá szívesen látjuk mindazokat, akik bármilyen módon kötődnek a városhoz, vagy egyszerűen csak érdeklik őket a programok. Ez a nap arra is kiváló lehetőséget kínál, hogy a meghívott fellépők mellett a városunkban működő művészeti csoportok is bemutatkozzanak egy szélesebb közönségréteg előtt, hiszen ennek a rendezvénynek általában nagy a látogatottsága.

Gyarmati Antal hozzátette: nagy örömükre szolgál, hogy a testvértelepülések vezetői vagy küldöttei szintén rendszeresen részt vesznek ezeken a közösségi programokon. Az olaszországi Farra d’Isonzo polgármestere, Stefano Turcetto még a civil mezei csata nevű játékos ügyességi csapatversenybe is beszállt, a helyi önkéntes tűzoltó egyesület fiataljaihoz csatlakozva. A versenyen hat csapat vett részt, közülük ezúttal az Ezüstlile néptáncegyüttes bizonyult a legjobbnak.