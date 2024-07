Az érintett járdaszakasz több helyen volt aszfalthiányos, illetve szabdalt a közmű-rekonstrukciók miatt. Felújítását ez indokolta, amit az ott lakók is kértek. Szilasi Gábor, a településrész önkormányzati képviselője beszélt erről a szerdai sajtóbejáráson, kiemelve azt, hogy most végre megújulhatott. A munkát folytatni kívánják, hiszen további járdaszakaszokra is ráfér a felújítás a Becsali úton. Körzetében a Pityke utcában az útburkolat mart aszfaltos megújítása a nyár végéig megtörténhet. A Sugár utcában az alsóerdei és besenyői átkötő szakasz helyreállítása a későbbiekben valósulhat meg, amelynek kivitelezésére hamarosan kiírják a közbeszerzési eljárást, mondta el Szilasi Gábor.

Szabó János közútkezelő referens ismertette az önkormányzati beruházásban megvalósult, Becsali úti járdarekonstrukció műszaki adatait. A szakaszon a teljes alépítményt újraépítették, amely záró rétegként AC8 minőségű kopó aszfaltréteget kapott. Négy ingatlannál a járdafelületbe süllyesztett, átjárható rácsos folyókát építettek be a csapadékvíz hatékony elvezetése érdekében. A járda és út közötti kapubejárókat mészkőzúzalékkal töltötték fel, és rendbe tették a zöldfelületet.