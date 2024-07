Nem először látogatott az együttes Pákára, több alkalommal táncoltak már az egyházközségi bálban, Németh Csaba plébános révén járnak vissza a községbe, aki korábban Kőszegen szolgált plébánosként, azóta ápolnak vele jó kapcsolatot.

Dvorák László, a néptáncegyüttes egyik alapítója, vezetője mutatta be a Pákán táborozó táncegyüttest.

– Még 1989-ben alakítottuk meg feleségemmel, Dvorákné Kővári Anikóval az akkori Kőszegi Néptáncegyüttest, majd időközben ez a formáció megszűnt, mi Kőszegen a továbbiakban az utánpótlással folytattuk a munkát – mondta. – Egy külföldi fellépés során történt a névválasztás, azóta vagyunk Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, immár 35 éve, most épp a novemberi évfordulós műsorra készülünk, a tábor is annak a része. Visszanyúlunk a régi időkre és új táncokat is tanulunk erre az alkalomra.

Hozzátette, hogy annyiban különc együttesnek számít a Hajnalcsillag, hogy nem a versenyszellem jellemző rájuk, fontosabbnak tartották s tartják most is, hogy egymásra figyeljenek, és a próbákon kívül is keressék a kapcsolatot a tagok.

Az együttes egy szomorú tragédia okán elvesztette művészeti vezetőjét, Dvorákné Kővári Anikót, s a létszámuk is változott. Megpróbáltak együttesen belülről keresni olyan új művészeti vezetőt, aki régóta tagja a csapatnak, teljes mellszélességgel kiáll a csoport mellett, s elkötelezett városuk, Kőszeg iránt is. Így esett a választás Zsigmond Barbarára.

– Pákára a báziscsoportunkkal érkeztünk 18-an, ez szinte a teljes létszám – tudtuk meg a művészeti vezetőtől. – Vegyes a korosztály, vannak középiskolások és dolgozó felnőttek is. Építkezünk, új koreográfiákat tanulunk felvidéki, a másikat erdélyi, bukovinai táncokból, munkánkat két oktató segíti. Közben foglalkoznak utánpótláscsoportokkal, általános iskolásokkal és kisebbekkel is, akik egyszer majd átveszik a stafétát a felnőtt együttesben.

A szombati táncházba pedig olyan táncokkal készülnek, amikbe azok is bekapcsolódhatnak, akik életében nincs, vagy kisebb mértékben van jelen a néptánc.