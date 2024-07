Lapunkban már beszámoltunk arról, hogy a 200 fő alatti kis iskolák országos megmérettetésén a csesztregi lánycsapat az atlétikai versenyen a 12. helyen végzett.

A IV. korcsoportos fiúk közt atlétikában, egyéni összetettben Bazsika Botond első helyezést ért el. A IV. korcsoportban a csesztregi fiúcsapat diákolimpiai bajnok lett. Bazsika Botond érdemelte ki a gólkirály, Bagó Benett a legtechnikásabb játékos címet.

Csiszárné Németh Szilvia igazgató a sikerek kapcsán elmondta, hogy a 171 tanulót oktató csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola az idei tanévben is kiváló eredményeket könyvelhet el az országos sportversenyeken. A gyerekek családja, a tanulótársak, az iskola és a község méltán lehetnek büszkék az elért teljesítményekre.

Bazsika Botond a dobogó legmagasabb fokán

Fotó: ZH

A sportműhely munkájáról Lukács Brigitta testnevelő beszélt.

- A csapat nagy része jó képességű, mozogni szerető diákból áll, nagyon jól lehet őket a tesnevelés órákon is motiválni, többen igazolt játékosok korosztályos csapatokban – tudtuk meg. - Bazsika Botond és Bagó Benett kiemelkedően tehetséges a sportban, nagyon jók a koordinációs képességeik, ők a ZTE igazolt labdarúgói, az ő hozzáállásuk, teljesítményük, ügyességük a csapaton és az iskolán belül is motivációt ad a többieknek. Botond kiemelkedő, 588 pontos eredménnyel lett idén országos bajnok atlétikában, odatette magát a három számban – távolugrás, kislabdahajítás és 100 méteres síkfutás - túlszárnyalva a megyei döntőben elért pontszámát. Kértem tőle, hogy hozza ki magából a maximumot, úgy hiszem, ez sikerült. A versenyekre jobbára a testnevelés óra keretein belül készülünk, de pluszfoglalkozásokat is tartunk, ahol gyakoroltunk velük. Többször maguk a gyerekek kérték, úgymond szabadidejüket beáldozva, érdeklődve, szorgalmasan, hogy maradjunk még gyakorolni a minél jobb eredmény érdekében, úgyhogy van bennük motiváció. Le a kalappal előttük, nagyon jó hozzáállással mindent megtettek a jó eredményért, nagyon akarták a győzelmet. Bár az első focimeccsek görcsösen indultak, de az első gól után már nem lehetett őket megállítani. Meg kell dicsérni azért is, hogy nem csak a kis iskolák versenyében, hanem az országos megmérettetésen, ahol nagyobb létszámú intézmények, sportiskolák versenyzői is indultak, fiú atlétika csapatunk a 8. helyen végzett, ami nem kis teljesítmény.