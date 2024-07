A mintegy másfél órás szemle eredményeiről sajtótájékoztató keretében számoltak be. Vigh László elmondta: öt évvel ezelőtt indított el egy programot, amelynek az volt a célja, hogy a nyári időszakok alatt választókerülete valamennyi települését végigjárja kerékpárral, s beszéljen azok lakóival, felelős vezetőivel a tervezett beruházásokról. A program tavaly be is fejeződött, azaz a biciklis „szemle” mind a 76 települést érintette, ám miután Gyarmati Antaltól, Zalalövő polgármesterétől újabb meghívást kapott, így ismét áttekintették az előttük álló feladatokat.

- Zalalövő szépen fejlődő, gyönyörű kisváros, mintegy háromezer lakossal – mondta Vigh László. – Az elmúlt évek során számos fontos fejlesztés történt, elkerülő utat építettünk 14 milliárd forintból, szennyvízhálózat rekonstrukcióját valósítottuk meg egymilliárdból, mentőállomás épült, bölcsődét alakítottunk ki, óvoda- és iskolaépületet újíttattunk fel. Természetesen vannak még teendők, szeretnénk ezekre további forrásokat is fordítani. A városszemle ahhoz járul hozzá, hogy pontosabb adatokkal tudjam indokolni a döntéshozók felé a fejlesztési célok létjogosultságát.

Gyarmati Antal hozzátette: a most záruló önkormányzati ciklusban mintegy 700 millió forintot tudtak fejlesztésekre fordítani. A munkálatok sorából kiemelkedik a Salla Művelődési Központ és Könyvtár épületének energetikai felújítása, a Rákóczi utca burkolatának felújítása, a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos fejlesztések, illetve a legutóbb befejezett projekt, az egészségház felújítása. Mindezeken túl további forrásokra lenne szükség a közösségi házak épületeinek állagmegóvására, felújítására, a tűzoltószertár renoválására, az úthálózat, különösen a Háshágyi utca burkolata, valamint a járdák felújítására, illetve ez utóbbiakkal összefüggésben az alattuk lévő közműrendszerek felújítására is. Az újból megnövekedett leterheltsége miatt komoly veszélyforrást jelent a Zala folyó hídjának rendkívül rossz műszaki állapota, amire ugyan két éve a közútkezelő már elnyert egy pályázati támogatást, ám a munkálatokat nem tudták megvalósítani, mert a megígért összeget közben visszavonta az állam. A képviselő-testület tervezi továbbá a közös önkormányzati hivatal udvarán található gazdasági létesítmény megszüntetését is, ami praktikus okok – például parkolóhelyek és egy rendezvénytér kialakításának lehetősége – mellett a városkép javítását is eredményezhetné.