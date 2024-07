Az egyik legjobb példa erre a Zalalövő melletti Borostyán-tó, ahol évről évre egyre szembetűnőbb a fejlesztések sora. Még a szezon előtt kerékpáros pihenőhellyel és szervizponttal bővült a tó melletti terület, megújult a parkoló és a vizesblokk, s a vízi járművek eszközparkja is kibővült.

– A Borostyán-tó strandjának üzemeltetéséről önkormányzatunk évekkel ezelőtt egy hosszabb távú megállapodást kötött egy helyi civil szervezettel, amely nemcsak működteti a strandot, de vállalta azt is, hogy különböző fejlesztéseket hajt végre annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegyük a város első számú idegenforgalmi attrakcióját – magyarázta Gyarmati Antal polgármester. – Az említett beruházások egy részét azonban nem ők, hanem egy másik civil szervezet valósította meg, a Leader program támogatásával. A strand üzemeltetőivel olyan megállapodást kötöttünk, hogy a fejlesztések ellenértékeként a bérleti díjat jóváírjuk részükre. Jelenleg éppen egy új büfé kiépítésén dolgoznak, ez azonban csak jövőre valósul meg.

Baráth László Pongó nevű kutyájával a Baorostyán-tó kutyastrandján

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Borostyán-tó népszerűségében jelentős szerepe van annak is, hogy itt található az északnyugat-zalai térség egyetlen kutyás strandja, ami szintén jelentős látogatót vonz. Nemcsak helyből és a környező településekről érkeznek kedvenceikkel a gazdik, de Zalaegerszegről, Körmendről, Lentiből, Őriszentpéterről vagy éppen Szombathelyről és azok térségéből is sokan látogatnak ide. A helybéli, de egy ideje már külföldön élő Baráth László azt mondja, a Borostyán-tó mindig is közkedvelt célpontja volt a kutyatulajdonosoknak, s már az előző üzemeltető idején is volt kijelölt kutyastrand, igaz, akkor még jóval szerényebb infrastruktúrával.

– A kutyák hőháztartása miatt fontos, hogy ebben a meleg időben ők is meg tudjanak mártózni a vízben – mondja – Nekem egy labrador keverékem van, amely speciális szőrzettel bír, ezért neki még a hideg víz sem árt meg. Amikor itthon vagyunk, szinte minden alkalommal eljövünk a tóhoz egyet fürdeni.

A Göcsej dombjai közt meghúzódó Kustánszegen kevéssel ebéd után még kevesebben voltak, de a helyiek szerint a délutáni órákban biztosan érkeznek még vendégek, az elmúlt napok tapasztalatai legalábbis azt mutatták, hogy 14 óra körül indul meg a nagyobb forgalom. A vízben fürdőzők közül a Kiss családot szólítjuk meg, mint kiderül, ők Gödről érkeztek.