A Kerkai -emlékév kapcsán került Csesztregre a kárpátaljai gyerekek tábora. A kapcsolatról Fülöp András szervező beszélt.

- Kerkai Jenő, a KALOT-mozgalom megalapítója maga is a vidéki fiatalságot karolta fel, s innen jött a gondolat, hogy e példát követve mi is a nehezebb sorban élő fiataloknak segítsünk – mondta. - Így fogalmazódott meg a helyi egyházközség szervezeténél, illetve Molnár Árpád plébános által, hogy kárpátaljai gyerekeknek szervezzünk nyári tábort a Szent Móric plébániára és a környező településekre. Év elején vettük fel a kapcsolatot a munkácsi II. Rákóczi Ferenc iskolával, személyes látogatást is tettünk. Azt kértük, hogy nehéz sorsú gyerekek jöjjenek, olyanok, akik szükséget szenvednek, akik még nem jártak Magyarországon. Így érkezett meg egy hétre 21 fiatal és 3 kísérő pedagógus. A legszebb ebben, hogy a szervezés alatt sokan segítettek: az egyházközség tagjai, az önkormányzat, külsősök, vállalkozók, nagyban támogatta a tábort a Babai Kft. és Schunk Carbon Technology Kft. is, mellettük családok, akik vendégül látnak gyerekeket, szállást adnak, míg a többiek a Kerkai Házban rendezkedtek be. Vagyis ez a tábor generált egy nagy közös munkát, összefogást, ami fontos amellett, hogy a gyerekek jól érezhetik magukat és próbálunk értéket átadni nekik.

A csesztregi templom történetét, freskóit is megismerhették a gyerekek, illetve a Szent Mártont ábrázoló festményt mutatta meg Óbíróné Balás Zsuzsanna és Zakályné Svertics Andrea (j)

Fotó: Korosa Titanilla

A gyerekek vonattal érkeztek meg első állomásként hétfőn Budapestre, ahol lehetőségük nyílt megtekinteni az Országházat, onnan Zalaegerszegre utaztak, majd Csesztregre.

- A 21 diák általános iskolába jár, felsős, Munkácsról és a környező településekről való – folytatta. - Mindannyian beszélnek magyarul, de nem mindenki a magyar nemzeti kisebbséghez tartozik, s vannak, akik vegyes családokban élnek.

Az egyhetes programban szerepe strandolás, kézműves foglalkozás, néptánc, népdal tanulás, ellátogattak Szombathelyre, illetve Lendvára, hogy lássák, hogyan él ott a helyi magyar kisebbség.

- Fontosnak érezzük a lelki gondozásukat is, amellett, hogy magyarságukban erősítjük őket, így részt vesznek vasárnap Zalabaksán Molnár Árpád csesztregi plébános és Bíró László püspök aranymiséjén, valamint cserkésznapot is tartunk a lenti 362. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat tagjaival – zárta Fülöp András.