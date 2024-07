Idén az év első felében közel 7 ezer személyi sérüléssel járó közúti baleset történt az országban, ebből közel 200 volt halálos. Az arányok az utóbbi tíz évben nem igazán változtak. A baleseti okok továbbra is a gyorshajtás, az előzés, a szabálytalan kanyarodás, az elsőbbség meg nem adása, de a gyalogosok is hibáznak. A balesetek elkerüléséhez a defenzív, azaz a közlekedésben potenciálisan előforduló, váratlan helyzetekkel szembeni védekező, egyfajta „készenléti állapotú” magatartás a legcélravezetőbb minden résztvevőnél, de az egymásra való odafigyelés, a türelem és a tolerancia ugyanolyan fontos. Júliusban Kristóf napja alkalmából is figyelmet kapnak a közlekedők, ilyenkor Isten áldását kérjük, hogy kevesebb legyen a baleset és több legyen a megértés egymás iránt.