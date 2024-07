Jogász, villamosmérnök, fogorvos, építőmérnök, építőművész, mérnök-informatikus és angol-francia tanár. A felsőoktatásba tartó nagykanizsai fiatalok a Plakátház udvarán szerdán azt várták, hogy megtudják, pontjaik alapján melyik területen mélyíthetik el tudásukat. Gyors közvélemény-kutatásunkból az is kiderült: szerintük a mai világnak határozott célok és elképzelések nélkül nem is érdemes nekivágni. Jó érzés volt hallani az eltökéltségüket, a határozott életszemléletüket, hiszen minél előbb szeretnének szakmájuk, választott hivatásuk legjobbjai lenni. Sokan hozzátették, aki nem került most be, és esetleg a pótfelvételin sem jár sikerrel, annak is van bőven lehetősége bővíteni az ismereteit. Egy év elég lehet a jogosítvány, a nyelvvizsga és akár egy jó szakma elsajátítására is.