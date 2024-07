Ezzel a magától értetődő szlogennel kéri az önkéntesek segítségét a Magyar Vöröskereszt, amely 1939 óta szervezi a véradásokat az országban. Ezek egyike a nyári kampány, amelyre a héten a Zalaegerszegi Területi Vérellátóban kerül sor. Minden 18 és 65 év közötti egészséges embert várnak. Köztük fiatalokat is, mert egyre idősebbek a rendszeres véradók. Az egerszegi retró véradó hét hétfői napján voltak olyan fiatalok is, akik először nyújtották karjukat, hogy segítsenek embertársaikon. A véradás az önzetlenség egyik legszebb formája. Akik most erre vállalkoznak, ahhoz járulnak hozzá, hogy nyáron is elegendő vérkészlet álljon rendelkezésre a műtétekhez, a baleseti sérültek ellátásához.