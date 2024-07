Az éghajlatváltozás szemtanúiként óriási felelősségünk van abban, ami történik. Jól emlékszem az 1990-es években általános iskolásként gyakran Balatonfenyvesen rokonoknál töltöttem a nyári szünidőt. A felnőttek akkor azt mondták, ha tartósan, vagyis hetekig 25 Celsius-fok körül marad a levegő hőmérséklete, akkor a Balaton vizében július közepén már felfrissülhetünk. Előfordult, amikor ez nem történt meg, akkor csak térdig mentünk be egész nyáron. Most, bő harminc évvel később a levegő hőmérséklete tartósan körülbelül 35 Celsius-fok körül mozog és a magyar tenger vizének hőfoka napok óta megközelíti a levegőét. Az idei nyáron az eddiginél is erősebb intenzitással tombol a hőség. A társasházakban élők, a felforrósodott falak között klímaberendezés híján hideg borogatással hűsölhetnek, míg a családi házaknál maradnak az árnyat adó fák.