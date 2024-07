Lassan két évtizede, amikor először hallottam a Kék Hullám Zászló strandminősítésről, azt gondoltam, ez is egyfajta Barátok közt-remake: haverok, buli, Fanta… Persze, az előítélet ezúttal is rosszul súgott, hisz e mozgalom, immár 21 éve a minőség fokmérője, a csillagos lobogók pedig nem „csak úgy” lengedeznek a szélben. S ha – kissé képzavarosan is, de – mögéjük látunk, felsejlik rengeteg munka, fejlesztés, no meg pénz, amit a tó körüli fürdőhelyeket üzemeltető önkormányzatok belefecceltek. A jövőjükbe. Ma már északon s délen, nyugaton és keleten élmény a fürdőzés, amelyhez attrakciók, minőségi szolgáltatások járnak, s mindebben, látva az elmúlt éveket, Zala az élen halad. Lehet, tényleg a Balaton a Riviéra.