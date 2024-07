Újságírói hivatásom során számos esetben találkoztam olyanokkal, akik számára a világ legtermészetesebb dolgai közé tartozik ezen gondolkodásmód szerint élni, s ha a szükség úgy hozza, cselekedni is, akár saját egészségük, testi épségük kockáztatásával. Önkéntes tűzoltónak lenni tehát nem hobbi, hanem egy olyan társadalmi felelősségvállalás, amely megköveteli a felkészülést annak érdekében, hogy szükség esetén hatékony segítséget tudjanak a bajba jutottaknak nyújtani. A felkészülés azonban történhet olyan körülmények között is, amely szórakoztató, s egyben a baráti kapcsolatok erősítését is szolgálja.