Mindez nemcsak azt jelenti, hogy megakadhat a 2019-ben elindult fejlődési üteme a településnek, de az olyan kötelezően ellátandó feladatok finanszírozása is okozhat nehézségeket a helyi önkormányzat számára, mint például a közvilágítás finanszírozása. Az önként vállalt feladatokat – ezek közé tartozik az IKSZT téli működtetése – pedig biztosan újra kell gondolnia a képviselő-testületnek.

Minderről Soós Zsolt polgármester számolt be lapunknak. Mint mondotta: a 2019-2024-es ciklus első részében több fejlesztési elképzelésüket is meg tudták oldani az iparűzési adóbevételekből, az utóbbi években pedig ahhoz nyújtott segítséget számukra ez a forrás, hogy az energiaárak elszabadulása ne okozzon számukra áthidalhatatlan nehézséget.

- Az iparűzési adóbevételeink egyrészt ahhoz jelentettek segítséget, hogy részt tudjunk venni önerős pályázatokon – mondta a polgármester. – Nemcsak fejlesztési célú beruházások tartoztak ezek közé, de a vis maior pályázatok is, amelyeket az időjárás okozta károk helyreállítása miatt többször igénybe kellett vennünk. Ugyancsak az iparűzési adó segített hozzá bennünket a falugondnoki szolgálat azon tevékenységének finanszírozásához, amiket a kötelezően ellátandó feladatokon túl vállaltunk a helyi lakosok érdekében. Az iparűzési adóbevételek a költségvetés egyensúlyának fenntartását segítettek elő. Miután kevesebb pénzünk lesz ezen a jogcímen, így a kiadásainkat is csökkentenünk kell.

Soós Zsolt konkrét adatokat is említ. Az év első felében közel 10,5 millió forint iparűzési adóbevétel érkezett az önkormányzat számlájára, ami jóval kevesebb, mint amit az előző évben fizettek a cégek. Önmagában ez is probléma, ám a 2023. évi gazdálkodási adatok – vagyis a gazdálkodó szervezetek tavalyi bevételei – alapján ennek a csökkentett összegnek is vissza kell utalniuk közel 90 százalékát. A polgármester nyomatékosítja: nem arról van szó, hogy a vállalkozások több előleget fizettek volna, s amiatt van visszafizetési kötelezettségük, a 2023. évi gazdálkodási adatok alapján kell visszautalniuk mintegy 8,8 millió forintot visszafizetniük.