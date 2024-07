Vasárnap a reggeli szentmisét követően Németh Csaba plébános kért oltalmat a közlekedőkre.

- A mai világban már annyiféle járművel közlekedünk, szinte állandóan úton vagyunk, megyünk a szeretteinkhez, vagy nyaralni ilyenkor nyáridőben - beszélt az esemény kapcsán Németh Csaba. - Az egyház a kezdetektől megáldotta az útra indulókat, hisz régen gyalog tettek meg nagy távolságokat zarándokok, uralkodók, akik indulás előtt elmentek a templomba és áldást kértek. Ma is őrizzük ezt a hagyományt, de már alkalmazkodva az új, modern világ kihívásaihoz, s nem az útnak indulókat áldjuk csak meg, hanem azokat a járműveket is, amelyek segítik őket a közlekedésben, hogy megérkezzenek biztonságosan, békésen az úti céljukhoz és útközben se érje őket semmilyen baj. Az áldás természetesen nem ment fel minket a felelősségteljes közlekedés terhe alól, hisz az egymásra való odafigyelés a közlekedésben ugyanolyan fontos, mint ahogy egymásra, szeretteinkre figyelünk a hétköznapokban. Ha a szabályokat betartva közlekedünk és Isten áldását kérjük, akkor tudunk azon segíteni, hogy kevesebb legyen a baleset és több legyen a megértés egymás iránt. Szent Kristóf is türelemmel viselte az élet nehézségeit, kitartott krisztusi hitében, őt kérjük, hogy nekünk is segítsen.

Fotó: Korosa Titanilla

Németh Csaba a pákai Kis-hegyen a búcsúi szentmise keretében, illetve Lispeszentadorjánban is megáldotta az autókat az elmúlt vasárnapon. Utóbbi eseményen részt vett Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke, hisz a Magyar Autóklub is kapcsolódik az autós szentelésekhez és matricákat osztanak az autósoknak ezen alkalmakon.