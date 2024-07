Huszár András így folytatta: a negyven Magyar Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett hős közül öten is a Felvidéken látták meg a napvilágot: Bélai – született Drezsik – Gyula Muzslán, Kádas Géza Bodrogszerdahelyen, Hrdlicska István Garamkövesden, Nyékhegyi Géza pedig Kassán született. Trombitás Sándor szakaszvezető az Esztergomtól 30 kilométerre fekvő Szőgyén községben látta meg a napvilágot és végső nyughelye is ott található. Ő 1944 őszén írta be a nevét a magyar hadikrónikába, amikor egy ütközet során rajából csak ketten maradtak életben, de így is folytatta a reménytelennek látszó harcot. Egyszerhasználatos páncélromboló fegyverrel, úgynevezett páncélöklökkel is lőtte a rohamozó ellenséges erőket, hatalmas veszteségeket okozva nekik, melynek következtében nem tudták áttörni az arcvonal ezen szakaszát.

Magyar Arany Vitézségi Érem

Magyar Arany Vitézségi Érem - hátlapja

A zalai amatőr történelemkutató szerint lényeges, hogy a helyi közösségek tisztában legyenek azzal, milyen bátor katonák születtek és éltek egykor településükön. Ennek szép példája az az emléktábla is, amely 2003-ban került Trombitás Sándor sírja mellé, hirdetve, hogy egy rendkívüli hős nyugszik ott. Széchenyi István szavaival élve:

Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit.

Honti István hőstette a Hősök aranygárdája című kötetből

– Garamkövesd körülbelül 1300 fős község Esztergomtól mindössze 10 perces autóútra – folytatta a beszámolóját András. – A település híres szülötte Hrdlicska István honvéd volt, aki a délvidéki hadjárat során egyedüliként vállalkozott egy ellenséges géppuskafészek megsemmisítésére. Az akció ugyan sikerrel járt, de közben súlyos sebesülés érte. Ennek dacára tűz alatt tartotta az ellenséges erőket, ameddig bajtársai fel nem zárkóztak mellé. Ekkor hunyta le szemét és tért meg teremtőjéhez. A sírhely megtalálásában a polgármesteri hivatal dolgozója, valamint a háborús hős egyik rokona is segített. Ezt követően találkoztam Bréda Tivadarral, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás alapító elnökével, aki hosszú évek, vagy talán évtizedek óta fáradhatatlanul azon munkálkodik, hogy emléket állítson a Felvidéken nyugvó magyar katonahősöknek. Példamutató önkéntes tevékenységét időközben több rangos kitüntetéssel is elismerték.