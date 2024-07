A modern polgári úszósport megszületését a Balaton partján, Szekrényessy Kálmán (1843-1923) nevéhez köthetjük, aki korának híres úszójaként 1880. augusztus 29-én Siófokról Balatonfüredre – a több mint 10 kilométert megtéve – 6 óra 40 perc alatt tempózott át, s a tavat még számos alkalommal átúszta. A kalandos sorsú, neves nemesi családból származó Szekrényessy – aki orvostant és jogot hallgatott, majd önkéntes katona lett és a török hadseregben is szolgált – a Tihany-Balatonfüred-Tihany duplatávot 1879-ben teljesítette, de az igazi szenzáció 1880 augusztusában történt meg. Szekrényessy Kálmán szobra a siófoki kikötőben hirdeti a legendás úszó hagyományt teremtő tettét.

A Balaton történetében kevés olyan momentum van, amikor valaki, a tó iránti elkötelezettségből még a nevét is megváltoztatta. De létezik ilyen szereplő, egy neves úszó, Grafl Károly (1878-1945), aki 1896 és 1904 között többször átúszta a tavat és nevéhez fűződik a Balatoni Úszók Egyesületének megalapítása is. Nemcsak kiváló úszóbajnoknak – négyszeres magyar bajnok volt 1 mérföldes gyorsúszásban – számított, hanem a birkózásban és az ökölvívásban szintén jeleskedett. A Balaton átúszás olyannyira kapcsolódott Grafl Károlyhoz, hogy amikor 1905-ben nem adta be nevezését, az átúszás elmaradt és csak két évtized múlva rendezték meg újból. Az úszás mellett a vízipóló volt a másik, hozzá igazán közelálló sportág, melyet a szintén kiváló úszó és sportember bátyjával, Grafl Ödönnel közösen űztek. Az edzőtáborokra is javarészt a Balatonnál került sor. Porzsolt Gyula siófoki ún. „indián táborában” 1895-ben a Grafl fivérek olyan neves úszóbajnokkal edzettek együtt, mint Hajós Alfréd és Bauer Rudolf. Az első vízipóló meccsre szintén a tónál került sor, Siófokon. Így lett az első magyar vízilabda csapat tagja is, de emellett 1904-ben kötöttfogású birkózó magyar bajnok egyaránt. Ezáltal a Magyar Atlétikai Club örökös bajnokának választották. Balatoni Károly sikeres sportpályát hagyott maga után, de sajnos a halála igen tragikus: 1945