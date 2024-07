Az első találkozónak a zalai fürdőváros adott otthont, ahová érkeztek szakemberek Romániából, Spanyolországból, Portugáliából, Hollandiából, Németországból, Olaszországból és Litvániából. Papp Gábor, Hévíz polgármestere ennek kapcsán azt mondta, ehhez a projekttalálkozóhoz hasonló események segítenek abban, hogy összehangolják együttműködésüket, s minél inkább bevonják a digitális lehetőségeket a turizmusba.

– Ez hihetetlenül fontos mindannyiunk számára, hiszen megváltozott az emberek érdeklődése a digitális technika iránt, amihez a turizmusban is alkalmazkodni kell. Azt tapasztaljuk, az utazások előkészítése, az ötletek keresése, a tervezés és a foglalás, sőt, mi több: a programszervezés döntő része is a digitális térben történik. Hévízre 40-50 országból érkeznek vendégek, s látjuk, a régi eszközök hatékonysága jelentősen csökkent. Ebben a programban jó gyakorlatokat leshetünk el egymástól, s persze az együttműködés számos további lehetőséget is kínál mindannyiunk számára – fogalmazott Papp Gábor.

Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, 48 hónapon át tart a közös munka, s a résztvevők minden partnerhez ellátogatnak. A hévízi kétnapos nyitómegbeszélésen előbb a pályázat s a közös munka legfontosabb ismérveit egyeztették a szakemberek, majd workshop kezdődött, amelyen válaszokat kerestek a digitális turizmus kihívásaira.

A vendégek emellett megismerhették Hévíz értékeit, ízelítőt kapva a térség gasztronómiai kincseiből, s gazdag kulturális programsorral is készültek a szervezők. Fellépett például a város zenekara, a Happy Dixieland Band. A szakemberek mindemellett megismerkedhettek a hévízi tóval s a keszthelyi Festetics-kastéllyal is.