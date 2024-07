Az elmúlt három év sikerét alapul véve, idén ismét összefognak a turisztikai szektor szereplői a városban. A Tourinform iroda „Hétpecsétes Zalaegerszeg” című élményszerző pecsétgyűjtő füzetének az a célja, hogy a gazdái minél több nevezetességet és turisztikai szolgáltatót látogassanak meg a városban.

2021-ben új marketingeszközként egy olyan kisméretű, zsebben is elférő füzetkét szerkesztett a Tourinform iroda gárdája, amely – a legfőbb nevezetességeket is kiemelve – ötletadó kalauzként szolgált a turisták és a városlakók számára is. A kiadvány olyan sikert aratott, hogy mind a keresleti, mind a kínálati oldal szereplői „visszavárják” a nyári szezonra a füzetecskét.

Az idei nyárra meghirdetett „Hétpecsétes Zalaegerszeg” akció is azt szolgálja, hogy a játékban résztvevők minél több helyszínt felkeressenek, minél több szolgáltatást igénybe vegyenek, így minél több élménnyel gazdagodjanak, és ezáltal hosszabb időt töltsenek el a vármegyeszékhelyen. A füzet arra is nagyszerű lehetőséget kínál, hogy a helyiek újra felfedezzék városukat, s megismerjék a megújult és folyamatosan bővülő turisztikai kínálatot.

A látnivalók és szolgáltatók közös összefogása révén a játék résztvevői reményeik szerint akár olyan attrakciót is felkeresnek, amely eredetileg nem szerepelt az útitervükben.

A 2024. augusztus 25-ig tartó kampány fő célja, hogy a vendégek a füzetben szereplő tizenhárom turisztikai szolgáltató közül legalább hetet felkeressenek, s ott – a látogatást bizonyítandó – pecsétet kérjenek a több helyszínen is hozzáférhető leporellóba. Így részt vehetnek a 2024. szeptember 5-ei sorsoláson, mely során értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

A promóció ajánlatában csupa olyan látnivaló szerepel, mely egyrészt turistacsalogató, másrészt akár az egerszegieket is a város újrafelfedezésére sarkallhatja.

A füzet egész hétre szolgál „munícióval”, azaz úgy állították össze, hogy a vendég a hét minden napján találjon olyan attrakciót, amit érdemes felkeresnie. A sokszínű és sokrétű kínálatot az is mutatja, hogy az érdeklődők még múzeumi szünnapokon is élményre találhatnak az összeállítás segítségével.