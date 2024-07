A programot a felhívásként is értelmezhető Találkozzunk hétfőn! elnevezéssel szervezte meg a közép-zalai település önkormányzata, utalva arra, hogy a hétnek ezen napján kevésbé vagyunk hajlamosak az otthonainkból kimozdulni. Borvári Lili polgármester azt mondja: elfoglaltságaink miatt általában a pénteket vagy a szombatot tekintjük egy tartalmas együttlét ideális időpontjának, de még vasárnap is könnyebben kaphatóak vagyunk rá. Petrikeresztúr azonban már évek óta bizonyítja, hogy akár hétfő estére is érdemes programot szervezni.

Vacsora a Michelin-csillagos étterem szakácsától

- Ha színvonalas kulturális élményt kínálunk, s a társaság is megfelelő, akkor ez egyáltalán nem tűnik lehetetlen vállalkozásnak – folytatja a polgármester. – Ezúttal is mintegy 120 fő jött össze, nemcsak falubeliek, hanem olyan vendégeink is vannak, akik végigkísérik a Göcseji Dombérozó programjait. Ez alapvetően egy zenés est, amire most a csodálatos hangú szombathelyi jazz-énekesnőt, Horváth Meggie-t sikerült elhívnunk. Emellett Págyi Zsóka keramikus munkáiból látható kiállítás, ő ilyenkor mindig a legújabb alkotásait mutatja meg. A helyszínválasztás sem véletlen, azért szervezzük ezt a programot a tájházunk udvarára, mert az érdeklődőknek tárlatvezetés mellett a tájszoba tárgyait is bemutatjuk.

Ez utóbbi kapcsán Borvári Lili azt is elmondta: a tájházban úgy alakították ki a falusi-paraszti életmód jellegzetességeit bemutató szobát, hogy annak berendezéseit a faluban gyűjtötték össze. Látható olyan bölcső, ami két évszázadon keresztül szolgált ki egy családot, a falu egyik legidősebb lakója pedig a saját édesanyja nászajándékát tette hozzá a gyűjteményhez, ez utóbbi az 1900-as évek legelejéről való. A rendezvény érdekessége még, hogy a vacsorára feltálalt pincepörköltet ezúttal egy olyan angliai, két Michelin-csillagos étterem szakácsa készítette, ahol nemrégiben a dán királynőt is vendégül látták.