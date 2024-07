A dualizmus és a két háború közti időszak kedvelt írója bánsági német családból származott, s jogi végzettséget szerzett. Már fiatalkorában megjelentek karcolatai, novellái a Pesti Hírlapban. Első regénye – Fenn és lenn – különös körülmények között, fogházi magányában született. Egy halálos kimenetelű párbaj büntetését töltötte itt az akkoriban még bálozni, kártyázni szerető aranyifjú. Az első nagy sikert a Gyurkovics leányok című regénye hozta meg számára, 1893-ban. Sorra születtek írásai, majd szintén nagysikerű színművei, közben önálló útra lépett és távozott a Budapesti Hírlap szerkesztőségéből, megalakította a később évtizedekig etalonnak számító lapját, az Új Időket. Népszerűsége egyre nőtt, hiszen a millennium évében (1896) már közszereplővé vált: kormánypárti politikusként, Tisza István feltétlen híveként képviselte szülővárosát, két cikluson keresztül. Írói és közszereplői fénykorát a két háború közt élte: konzervatív írófejedelem lett, akinek mértéktartó, tisztánlátó, értékformáló és példamutató viselkedése miatt, véleményére mind az irodalmi élet, mint a politikai szereplők kíváncsiak voltak. 1925-ben – az Élet kapuja című műve nyomán – irodalmi Nobel díjra terjesztették fel. A trianoni békediktátumot követően Budára költözött, ahonnan Lancia-jával gyakran ellátogatott badacsonylábdihegyi szőlőskertjébe, azt vallva, hogy szülőföldjén azt vették emberszámba, akinek szőlője volt.

Herczeg badacsonylábdihegyi hajléka két nádfedeles présházból – egy az írónak, egy a vendégeknek – és egy pincéből állt, két hold szőlő tartozott hozzá. Pincéjének falát az írófejedelem saját készítésű, népies motívumokkal átszőtt freskói díszítették. A korabeli újságok számos riportot és fotót közöltek az író badacsonylábdihegyi mindennapjairól, ahol a képeken gyakran feltűnt Lurkó nevű tacskója is, valamint a háza falán látható büszkesége, a mindig pontos időt mutató napórája is. A paradicsomi hangulatú nyári lakban saját személyzet (szakácsnő, sofőr) szolgálta, de az október végére időzített szüreteket maga az író irányította. Badacsonylábdihegyi hajlékában, idilli környezetben dolgozott művein, a szigligeti vár és az igéző tó látványa mellett. A tavi csend és nyugalom jó hatással volt rá: számos művét itt írta. Mindemellett élénk társasági életet is élt, fogadta fővárosi művészbarátait, 1942-ben pedig maga a Kormányzó látogatta meg. Horthy Miklós érkezése miatt a Magyar Rádió közvetlen kapcsolatot épített ki a helyszíni közvetítés érdekében.