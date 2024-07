Változatos programkínálat 1 órája

Határtalan Fesztivál Külsősárdon

Változatos szórakozást ígért az idei Határtalan Fesztivál idén is Külsősárdon, mely valóban határtalan volt, a helyiek és környékbeliek mellett a határon túlról, a Muravidékről is érkeztek vendégek, Külsősárd testvértelepüléséről, Kótról is.

Korosa Titanilla Korosa Titanilla

Vigh László köszöntötte az egybegyűlteket Fotó: Korosa Titanilla

Kora délután vette kezdetét a főzőverseny, de kirakodó vásárban is nézelődhettek az érdeklődők mielőtt elkezdődött az ünnepi szentmise, majd a kulturális műsor. A zenés fellépők műsora előtt került sor a köszöntőkre, elsőként Gasparics Győző, Külsősárd polgármestere szólt az idei fesztiválon megjelent közönséghez a köszöntött mindenkit nagy szeretettel. - Ismét eljött a július, hogy újra együtt legyünk egy szép napon, mely nem munkával, hanem szórakozással telik - vezette fel gondolatait a polgármester. - Reméljük, hogy sokan tekintenek úgy a rendezvényre, mint a megnyugvás, a megbékélés és az újrakezdés idejére. Ilyenkor a Külsősárdról elszármazottak is hazajönnek s meglátogatják rokonaikat. Együtt élünk és összetartozunk, közösen élünk át szép és nehéz pillanatokat, olykor vitázunk kicsit, de az élet sója kell ahhoz, hogy észrevegyük azokat a pillanatokat, mikor segítünk kell egymásnak, ha baj van. Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Önkormányzat alelnöke arról beszélt, hogy az ünnep különleges nap, mely rányomja bélyegét, hogy milyen a közösség. Ismerősök, barátok közt ülve ki sem tudjuk kerülni azt a gondolatot, hogy ez egy olyan nap lesz, mikor jól fogjuk érezni magunkat. A Völgyifalusi Népdalkör volt az első a fellépők sorában

Fotó: Korosa Titanilla Vigh László, a térség országgyűlési képviselője gratulált a rendezett településhez, mely mutatja az itt élők lelkiségét, életről való gondolkodását, s példa lehet másoknak is. Fotó: Korosa Titanilla A továbbiakban Gerencsér Bernadett, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei szervezetének munkatársa nyitotta meg a helyi bútorfestő szakkör tagjainak kiállítását, majd a fellépők léptek színpadra.

