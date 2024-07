Gyűjtést hirdetett a plébános, hiszen mint elmondta, a pályázati úton még 2021-ben elnyert 15 millió forintból nem tudnak minden szükséges munkálatot elvégezni.

A legfontosabb feladat, a toronysisak teljes megújítása a végéhez közeledik, de a megrongálódott tetőn is van javítanivaló, a héjalást cserélni, javítani kellene, hogy megszűnjön a beázás. Ehhez azonban további forrásokra lenne szükség, ehhez kérnek segítséget.

- A toronysisak legalább 150 éves, ez most megújult, közben lefektették az elektromos földkábelt, de a tetőt is javítani kellene, illetve költsége van annak is, hogy a templom folyamatosan fel van állványozva – sorolta. - Kiadásaink meghaladták a 15 millió forintot, de örömhír és engem megnyugtat, a Gondviselés csodája, hogy mindig akadnak jó szándékú támogatók, akik megmozdulnak a jó ügy érdekében, akár úgy, hogy nem is kérjük. Érkezett segítség az utóbbi hetekben, ezekből tartozásaink egy részét rendezni tudtuk, de a további munkálatokra már nem jut.