Az okleveleket Pálffy Tamás adta át néhány nappal ezelőtt az intézmények s szállodák képviselőinek, emlékeztetve:

Hévíz alapja a gyógyturizmus, amelyet a Hévízi Tradicionális Kúra fémjelez.

Hévíz esszenciája

– Ez magába foglalja Hévíz esszenciáját: a gyógyvizet, az iszappakolást, a súlyfürdőt és a gyógymasszázst, valamint az itt tevékenykedő szakemberek kivételes tudását. Ezek a tényezők mind-mind hozzájárulnak a testi és lelki egészség megőrzéséhez. A turisztikai és gyógyászati trendek ugyan folyamatosan változnak, ám a tradicionális kúra biztos alapot ad a további fejlődéshez. A vendégigények átalakulnak, emellett a digitális eszközök s a mesterséges intelligencia is megkerülhetetlenné vált, ám a humánerőforrás szerepe változatlanul megkerülhetetlen – összegzett a szakember.

Vezető szerep

Pálffy Tamás arról is szólt: a változásokkal nem elég lépést tartani, hanem innovatív módon kell előre haladni, hogy Hévíz továbbra is vezető szerepet töltsön be a gyógyturizmust illetően.