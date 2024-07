A fiatalok ugyanabban a miliőben dolgozhattak, mint korábban a művészek tették, és ez, mint minden eddigi évben, most is hatással volt rájuk. Ludvig Klára a művésztelep házigazdája elmondta: az első csoportot 2007-ben Nagykanizsa palini városrészének iskolájából vitte el hozzájuk Kalmár Zsuzsa tanító, a találkozás pedig olyan jól sikerült, hogy azóta hagyománnyá vált. Az idén annyian érdeklődtek, hogy két gyermektábort is szerveztek. A kreatív foglalkozásokra épülő táborban többféle művészeti technikával ismerkedhettek meg.

Fotó: Szakony Attila

– Bővítettük a kínálatunkat, a közeli Magyarszerdahelyen élő fiatal művészházaspárt, Becskei Andor szobrászt és feleségét, Gál Barbara tervezőgrafikust hívtuk meg, ők színesítették a tábori életet – fogalmazott Ludvig Klára. – Rajtuk kívül Págyi Zsóka keramikus művész érkezett, majd a hét többi napján Ludvig Zoltán festőművésszel merültek el az alkotásban. Aktív táborokon vagyunk túl, az óvodások és az iskolások egyaránt sokat dolgoztak, s láttuk, hogy a kreatív énjük szárnyalt. Ilyenkor mellőzik a mobileszközöket, az okostelefonokról szinte meg is feledkeztek. Közben sokat játszottak az udvaron, felfedezték a természetet és sok időt töltöttek egymás társaságában, ami tovább erősítette a közösségi élményt.

Fotó: Szakony Attila

Ludvig Klára szerint a tábornak van létjogosultsága, ezt mutatja, hogy mindkét turnusban sok visszatérő fiatalt köszönthettek, akik hozták a barátaikat is.