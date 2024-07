Az estébe nyúló rendezvényre a helyiek mellett az elszármazottakat és az érdeklődő vendégeket is várták. A program Zsugyel Kornél lelkipásztor istentiszteletével indult az evangélikus templomban, ahol Hári Barnabás polgármester is köszöntőt mondott. A templomban lépett fel a Trio Cantio együttes is Joób Emese vezetésével a komolyzenei vonalat képviselve. Ezt követően nyílt meg a művelődési háznál az Öreg idő, szálló idő című fotókiállítás, majd a könnyűzene vizeire evezve Böröcz Roli énekelt, őt a Magyarucca zenekar koncertje követte, majd bállal zárták a napot.

Egyéb programokkal is készültek, főként a gyerekeknek, akikre meglepetés is várt, az önkormányzattól pedig fagyijegyet kaptak. Szekeres Lajos jóvoltából az íjászatot próbálhatták ki a látogatók, Sántha Krisztián fogathajtóval pedig lovagolhattak, illetve lovashintón utazhattak.

A rendezvényen megtartották a Göcsej-totó kvízjáték sorsolását is.