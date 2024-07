Nem csak vastag pénztárcával kell útra kelnie annak, aki a horvát tengerpart felé indul. A drágaság mellett az autós türelmét is megviseli mostanában a nyaralás. Jócskán emelkedtek a szállodaárak, akárcsak az autópályadíjak. Mint minden nyáron, most is tíz százalékkal megemelték az útdíjakat, amelyek egészen szeptember 30-ig érvényesek. Az ottani turizmus korifeusai máris a tenyerüket dörzsölik: meglesznek a koronavírus előtti 2019-es csúcsév bevételei, sőt azokat túl is szárnyalják.

Kár, hogy a közlekedési infrastruktúra nem követi az elvárható színvonalat. Ismerősöm panaszolja: tizenkét órába tellett nekik, hogy Zalaegerszegről eljussanak Dél-Dalmáciáig. Ennyi ideig tartott a valamivel több mint 600 kilométer megtétele. Pedig nem is a hét végén utaztak, tudván azt, hogy turnusváltáskor, szombaton és vasárnap, gyakoriak a gigadugók. Ezt elkerülendő hétfőn indultak. Már az első, zágrábi fizetőkapu próbára tette türelmüket, aztán a helyzet dél felé tartva tovább rosszabbodott. A tűző napon órákat álltak, rostokoltak, legfeljebb araszoltak. Hogy miért, arra nem kaptak hivatalos magyarázatot. A várakozó autósok közt horvátok is akadtak. Ők számoltak be a körülöttük összesereglett „sorstársaiknak” az ottani útinform híréről, mely szerint több baleset is bénítja a forgalmat. Van, ahol 19 kilométeren torlódott össze a kocsisor.

Zalai ismerőseim szerint a fizetőkapus rendszer az oka mindennek, az tartja vissza vagy lassítja a forgalmat. Vigasztalni próbálom az illetőt, hogy jövőre lebontják a fizetőkapukat, áttérnek az elektronikus autópálya-díjfizetési rendszerre. Erre aztán az érintett fölindultan reagál: őt ez már nem érdekli, mert akármilyen szép is az Adria eme partja, többet nem jön ide. Hasonlóképp vélekedett több pórul járt szlovén és osztrák turista, ők az interneten adnak hangot elégedetlenségüknek. Van, aki odáig megy, hogy érzése szerint a horvátok a számok bűvöletében élnek. Most is milliónál több külföldi vendégük van, akiktől a véleményalkotó túlzó megfogalmazása szerint elég lenne, ha csak a pénzüket hagynák ott, s ezért semmit sem kellene nyújtani.