Az ötlet a Zalai Falvakért Egyesület (ZFE) Közös Értékeink pályázat KOVÁSZ (Közösség Oktatás Változás Álom Szövetség) projektjében részt vevő Kósáné Németh Klárától és Blaskovics Lászlóné Marikától származik, akik aktív alakítói a település civil életének. A szervezők szeretnék, ha a festői faluba költözők jobban megismernék az ottaniak, az őslakosok életét, a közösség együtt elért eredményeit, s nemcsak a természet adta békés élettér, hanem barátságok, jószomszédságok is ide kötnék a vidéki nyugalomra vágyókat.

A július 19-én, pénteken délután tartott találkozón döntöttek arról, hogy speciális meghívóval invitálják azokat a családokat, akik az elmúlt időszakban, azaz 3-4-5 éve érkeztek, de még nem szövődött mélyebb emberi kapcsolat köztük és a tősgyökeres alibánfaiak között. A régebb óta a faluban élők a találkozón elmondták, mi segített volna nekik annak idején a beilleszkedésben. Így alakult ki a meghívó és a fotókiállítás ötlete, valamint az is, hogy a hivatalos programok kezdete előtt is mód nyíljon az e témával foglalkozó beszélgetésekre. Némethné Kiss Boglárka vállalta a falutörténet összeállítását, Merényi Erzsébet pedig a fotók felelőse lesz. A kezdeményezést az önkormányzati testület is üdvözlendőnek tartja.