Lóránt Beáta polgármester lapunknak elmondta, hogy ezen alkalmon a helyiek és a hazalátogató családok is részt vesznek és együtt töltik az időt. Hangsúlyozta, hogy nagy öröm az önkormányzatnak, a szervezőknek, mikor sokan összegyűlnek az éves falunapon és most is szép számban érkeztek érdeklődők. Az elmúlt egy év eseményeiről, eredményeiről is szólt. Elmondta, hogy a Magyar falu programban elnyert pályázati forrásból megújították a faluház héjalását és a kerítést az épület körül.

Köszöntötte a megjelenteket a térség országgyűlési képviselő is. Vigh László gratulált Lóránt Beátának, akit újraválasztott a helyi közösség polgármesternek az önkormányzati választáson, illetve a képviselő-testület tagjainak. Vigh László támogatásáról is biztosította a helyi önkormányzatot, a polgármestert és arra kérte a helyieket, hogy tegyék ők is ezt.

A politikus arról is szólt, hogy a kisebb falvak is, mint Baglad nagyon jó életteret biztosítanak, hiszen nyugalom veszi körül az ott élőket, nincs nagy a forgalom, ugyanakkor a mai mobil világban az élelmiszer és minden más is könnyen szerezhető.

A falunapi főzésre öt csapat nevezett, készítettek juhtúrós sztrapacskát, babgulyást és palóclevest is, nehéz dolga volt a zsűrinek, a legjobbnak a Dedesi-hegyi Vagányok csapata által főzött étket ítélték. Az eredményhirdetés után népzenei előadás, majd táncos fellépők szórakoztatták a közönséget, de felléptek a szentgyörgyvölgyi színjátszók is. A program bállal ért véget.