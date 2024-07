Egerszeg Búcsú 24. alkalommal a Göcseji Falumúzeumban

A város védőszentje, Mária Magdolna tiszteletére rendezte meg vasárnap az Együtt Zalaegerszegért Egyesület (EZE) a XXIV. Egerszeg Búcsút a Göcseji Falumúzeummal és a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeummal közösen. A zalaegerszegi skanzenben tartott rendezvényen 25. alkalommal adták át a Lokálpatrióta díjat, valamint a Lokálpatrióta emlékplakettet. Az EZE kezdeményezésére 2000-ben elindított Egerszeg Búcsúnak ez az egyik legfontosabb pillanata, fogalmazott köszöntőjében Major Zsolt elnök. Mint mondta, a Lokálpatrióta díjjal és a Lokálpatrióta emlékplakettel azok munkáját köszönik meg évről évre, akik hosszú éveken keresztül sokat tettek Zalaegerszegért. Anyagiakkal is hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, szabadidejüket is rá áldozva. Idén a 25. Lokálpatrióta díjat dr. Katona Györgynek ítélték oda, a Lokálpatrióta plakettet pedig Tóth Sándornak. A díjakat Bali Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, valamint Major Zsolt, az EZE elnöke adta át számukra Eichinger Attila, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum vezetője, valamint Varju András, a Göcseji Falumúzeum vezetője társaságában. Dr. Katona György megbecsülése jeleként a díjat a Zalakerámia azon munkatársainak ajánlotta fel, akik egykor vele együtt dolgoztak.

Családi nap Bajcsán

Szombaton családi napot rendeztek Nagykanizsán a bajcsai településrészben, mely során különféle programokkal várták a szervezők az érdeklődőket. Szombatra alábbhagyott a forróság, délelőtt még az eső is esett, de a rendezvény kezdetére, ha nem is tisztult ki az ég, de az eső elállt és minden adott volt, hogy a tavalyihoz hasonló sikeres családi napot rendezzenek, hiszen, mint az Marczin Jenőné szervező elmondta, az idei nem az első alkalom. A családi nap délután kezdődő programja focibajnoksággal indult, melyre három csapat nevezett, emellett lovaglás, lövészet, ugrálóvár, csillámtetoválás is várta a gyerekeket, de volt óriásbuborék show, sárkányrepülő, valamint egy-egy kamiont és traktort is parkoltattak a sportpálya mellett, amibe beülhettek az érdeklődők. Készültek a szervezők lángossal, vadpörkölttel és palacsintával is, úgyhogy minden adott volt, hogy a látogatók jól érezzék magukat.