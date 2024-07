Befejeződött a fűtésrekonstrukció az Apáczai Művelődési Központban

Befejeződött a fűtésrekonstrukció a zalaegerszegi Apáczai Csere János Művelődési Központban. A részletekről hétfőn tartottak sajtótájékoztatót, ahol elmondták: a fűtési rendszert öt körre választották szét, így mostantól külön lehet szabályozni a hőfokot a pedagógiai és nevelési tanácsadóban, az aulában és a pincében, a judóközpontban, a könyvtárban, valamint a tornateremben. A kivitelezést a BMT Mérnöki Zrt. végezte. Mintegy 66 millió forintot fordított a beruházásra a zalaegerszegi önkormányzat, amit az energiatakarékossági program keretében valósított meg. A helyszínen elhangzott, az egykori gázkazánokat elbontották, helyükre korszerű kondenzációs kazánok kerültek. A kivitelező a meglévő radiátorok szelepeit és a visszatérő elzárókat kicserélte, az épületben lévő acél gázvezeték-hálózat egy részét elbontotta. A fűtési köröket hőmennyiségmérővel szerelték fel a költségmegosztás miatt. A melegvízellátást ugyancsak modern gázkazánok biztosítják.

Táboroztak a zalai rendőrök gyermekei

Minden családnál nehéz a nyári szünet alatt megoldani a gyermekek felügyeletét, így a zalai rendvédelmi szerveknél dolgozók csemetéi négy héten át táborozhattak a zalaegerszegi sportcentrumban. A rendőrség támogatásával, szakmai felügyeletével megvalósuló napközis táborban több mint 30 iskolás vett részt. A gyerekek heti turnusokban, változatos programokon ismerkedhettek meg szüleik munkájával, de kirándultak, számháborúztak, élménypedagógiai és kreatív foglalkozásokon vettek részt, és egy szabadidőparkba is elmentek. Meglátogatták a rendőrséget is, ahol jármű-, fegyverzettechnikai és kutyás bemutatót nézhettek meg, de prevenciós képzésben is részesültek.

Ügyfélfogadási rend augusztusban a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban

Keszthely jegyzője a 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendeletben foglaltak figyelembevételével arról tájékoztatott, hogy az augusztus 20-ai nemzeti ünnep körüli ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul: augusztus 2. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig, augusztus 3. (szombat) munkanap, az ügyfélfogadás szünetel, augusztus 19. (hétfő) pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel, augusztus 20. (kedd) munkaszüneti nap, az ügyfélfogadás szünetel.