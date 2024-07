Népzenei tábor nyolcadszor Gébárton

Nyolcadik alkalommal szervezte meg a „Hejj regő rejtöm…” népzenei táborát a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház, a programot a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programja támogatta. Kilenc növendék mélyed el választott hangszerében az idei tábor során, sőt, van, aki több hangszeren is játszik. Havasréti Pál, a Magyar Tekerőzenekar vezetője ormánsági ugrósokat mutatott a csoportnak ottjártunkkor. Különleges dallamokat hallhattunk, ugyanis a tekerőlantra (nyenyere) ültették át a hosszú-furulyán játszott és énekelt nótákat. A népzenészt több tanítványa is követte Zalaegerszegre. A kézműves alkotóház másik szegletében Szabó Zoltán népzenész (duda, furulyák, tárogató) a budapesti Markovich Benedeket oktatta. Végh Andor népzenész, dudakészítő népi iparművész (furulya, duda) nemcsak tanít idén, hanem egy időszaki kiállítást is berendezett a jurtatérben. A csütörtökön 18 órakor nyíló és augusztus végéig látogatható tárlat a dudakészítés folyamatát mutatja be és az egyik nagy mester, a Dráva-menti horvát származású Gadányi Pál előtt tiszteleg.

Beteg gyermekeket nevelő család támogatása érdekében fogtak össze Nagykanizsán

Egy feltehetően genetikai alapú betegségben szenvedő gyermekeket nevelő család támogatására szervezett jótékonysági rendezvényt vasárnap Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinóban a Lacus és Bogi Világa Alapítvány. A program bevételét genetikai vizsgálat finanszírozására, illetve egy gyermek-kerekesszék beszerzésére kívánják fordítani. A Reichert családban két gyermek is küzd valamilyen mozgásszervi betegséggel, illetve epilepsziával is együtt járó szindrómával, közülük Lacus állapota a súlyosabb. Nála nagyon fontos lenne minél előbb elvégezni egy teljes körű genetikai vizsgálatot, hiszen anélkül érdemi kezelésben nem részesíthető. Ennek a külföldön elvégezhető genetikai vizsgálatnak a finanszírozását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a család többszöri kérésére visszautasította.

Csótár András folytatja munkáját Keszthelyen, Fisli István vezető lesz a centrumban