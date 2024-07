– Arra viszont felhívom az érkező autósok figyelmét, hogy ez egy kulturált találkozó lesz, program nélkül, pusztán a közösségépítésről szól – mondta. – Ez azt is jeleneti, hogy a parkoló területén viselkedni kell, hiszen éjjel 1 óráig kaptuk meg a helyet. Nem lehet gyorsulni, sem driftelni, de még versenyezni sem. Nyomatékosan kérünk mindenkit, tartsák be a szabályokat, hogy legközelebb is összegyűlhessünk ilyen és hasonló alkalmakra.