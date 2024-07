A nagykanizsai Thúry György Múzeum szakmai irányításával olyan helyi értéktárat alakítottak ki, mely a településre, térségre jellemző specifikumokat sorakoztatja fel, s őrzi meg azt digitális formában a jövő nemzedék számára. A kiállítás egész nyáron várja a látogatókat a kastélyban.

Laskai Béla polgármester örül a kiállításnak, mely bemutatja a helyi értékeket a közösségnek

Fotó: ZH

A tárlat megnyitóján Laskai Béla polgármester köszöntötte az érdeklődőket. Beszédében elmondta: mindenkinek van szülőhelye, és létezik olyan közösség, amelyből származik. A gyökerek csak akkor lesznek fontosak, ha azokkal kapcsolatosan pozitív érzelmeket társítunk. Ehhez arra van szükség, hogy a település, közösség értékeit megismerjék, felvállalják az elődök kultúráját, a települési hagyományok ápolását, az értékek megbecsülését.

– A helyi és a térségi értéktár létrehozásának célja, környezetünk szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése – fogalmazott a településvezető. – A település kultúrája, hagyományai képezik a települési értékeket. Ezek pedig a község nevezetességei: a templomok, szobrok, emlékművek, emlékhelyek, emlékparkok, síremlékek, és minden olyan tárgy, amelyhez hagyomány fűződik. Ezen túlmenően minden érték, amit a közösség annak érez. Célunk, hogy összegyűjtsük és megőrizzük azokat a települési és térségi értékeket, mely növelik a helyi identitástudatunkat, és amire büszkék lehetünk. Szeretnénk, ha az itt bemutatott értékeink múltunk darabjaiként segítenének felismerni a kultúra és a kulturáltság jelentőségét, a közösségben rejlő erőt és a közösségért való tenni akarás fontosságát.

Dr. Száraz Csilla, a nagykanizsai Thúry György Múzeum igazgatója is szólt a nagyrécseiekhez

Fotó: ZH

Kiemelte: jó lenne, ha ezek az értékek nemcsak a múltra, a hagyományokra utalnának, hanem a jelenkor számára is hordoznának mondanivalót, követendő példát.

– A hagyománnyal nem a hamu őrzése a feladatunk, hanem a láng továbbadása – fogalmazott a településvezető. – Ezért fontos, hogy átadjuk a fiataloknak azokat a szokásokat, cselekedeteket, érzéseket, tárgyi dolgokat, melyek múltunkhoz kötődnek, melyeket megőrzésre, továbbadásra fontosnak tartunk, melyek közösséggé formálnak minket. Ezek felismerése, gondozása és tovább örökítése kiemelkedően fontos a településünk és térségünk életében, mivel az értékmentő munka mellett jelentős a közösségformáló és összetartó hatása is. Minden nemzedéknek, így nekünk is, meg kell küzdenünk az elődök kultúrájáért, az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességéért. Örülök a kiállításnak, mert úgy érzem, községünk és településünk olyan értékeit mutatjuk be itt, melyek egyrészt kiemelt szerepet töltenek be mindannyiunk életében, mind kulturális, mind szellemi, alkotói téren, másrészt hűen őrzik múltunkat, az elődök kultúráját.