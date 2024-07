A Jakab-napi búcsú a történelmi Hetés központjának számító, ma azonban már Szlovéniához tartozó település plébániájának legjelentősebb ünnepe. A község védőszentje, Szent Jakab napja alkalmából nemcsak búcsút tartanak a településen, de 2014, a Szent Jakab-út muravidéki ágának megnyitása óta zarándoklatot is szerveznek ide. Ennek apropóján két püspöki szentmise is várt a hívekre, a szlovén nyelvű istentiszteletet dr. Peter Stumpf, a magyar nyelvűt dr. Székely János vezette.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az egykori hetési temető területén állított emlékkereszt megáldását a két szentmise között végezték. Mint azt Simon Stihec plébános elmondta: magával a kereszttel, illetve a hozzá tartozó információs táblákkal arra kívánnak emlékezni, hogy Dobronaknak a múltban két temetője volt. Az egyikbe, amely közvetlenül a plébániatemplom mellett terült el, csak a helyi lakosok temetkeztek, a másikban pedig a plébániához egykor tartozó további kilenc település, vagyis a hetési falvak – Kámaháza, Göntérháza, Radamos, Zsitkóc, Bödeháza, Jósecz, Gáborjánháza, Szíjártóháza és (Zala)Szombatfa – hívei. Utóbbi, a hetési temető szintén a plébániatemplomhoz közel, a Dobronakot Kebelével összekötő jelenlegi út mellett terült el.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az I. világháború után a hetési temetőbe már csak ritkán temetkeztek, ezért az idővel elhanyagolttá vált. 1942-ben fel is számolták, a helyén csupán néhány vas- és egy kőkereszt maradt. Később ezeket is eltávolították, majd a temetőt futballpályává alakították át. A dobronakiakban és a környező falvak lakosaiban azóta többször is felmerült a gondolat, hogy az egykori hetési temető helyét megjelöljék. A plébánia pasztorális tanácsa ezt az elképzelést karolta fel.