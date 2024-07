A gerillaszobrászként ismert Kolodko a miniatűr figurát Lendva óvárosában, a Zala György tér mellett, az egykori Mercator áruház gazdasági bejárata közvetlen közelében helyezte el két évvel ezelőtt. A patkányt ábrázoló szobor a nemzetközi hírű művésztől azért kapta a Bogrács nevet, mert a történelmi magyar települést a jellegzetes muravidéki egytálétel, a bogrács fővárosának is nevezik, egyrészt az itt évről évre, rendszerint a nyár végén megrendezendő nagyszabású gasztrokulturális eseménynek, a bográcsfesztiválnak köszönhetően, illetve annak okán is, hogy 2021 szeptemberében a lendvaiak a Guinnes Rekordok Könyvébe is beírták nevüket azáltal, hogy ők készítették el a világ legnagyobb bográcsát, amely 1801 kilogrammot nyomott.

A Bogrács névre keresztelt patkányfigura Kolodko Mihály egy korábbi hasonló alkotásának, Lecsónak a másolata. Az eredeti patkányfigurát az ukrán-magyar szobrász a 2007-ben bemutatott L’ecsó című animációs film nyomán formázta meg, majd helyezte el Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfőjétől északra, a rakparton. Kolodko több alkalommal is készített már másolatot műveiből, így az eredetileg Münchenben található Pumukli, illetve a szöuli UNESCO palota előtt látható miniatűr Liszt Ferenc figura is kapott ikertestvért. Bográcsot a művész 2022 augusztusában, a Galéria és Múzeum által szervezett 50. Lendvai Nemzetközi Művésztelep alkalmából ajándékozta a muravidéki kisvárosnak. A patkányfigura eltűnését a Galéria és Múzeum vezetősége jelezte Kolodkónak, aki ígéretet tett arra, hogy a kis szobrot hamarosan újraönti, s így az újra visszakerülhet a lendvai utcára.