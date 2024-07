Arról is beszélt, hogy a szemináriumban minden év különleges. Két év filozófiai, majd négy év teológiai rész után következik a szakdolgozatírás, diplomavédés, majd az államvizsga. Azon túl, hogy a teológiai képzés által egyre közeledünk a szenteléshez, vannak más lépcsőfokok is, amelyek szintén fontosak minden kispap életében. Ilyen például másodévben a beöltözés, amikor a növendék életében először magára öltheti a papság szent ruháját, a reverendát. Harmadik évben a lektorrá avatás történik, amikor is a felavatott személy, az egyház által megbízva, hivatalosan is Isten igéjének megszólaltatója lesz a liturgiában. Negyedévben történik az akolitus avatás. Akolitusként a papnövendékek az eucharisztia rendkívüli kiosztói lesznek.

- Szentelési jelmondatomul Lukács evangéliumából választottam egy mondatot, mely Jézus szájából hangzik el, a csodálatos halfogás alkalmával: „Ne félj, ezentúl emberek halásza leszel!” (Lk 5,10). Ez a mondat fontos számomra, mert magába foglalja a papi élet célját: minden embert elvezetni az üdvösségre, egybegyűjteni őket az egyház nagy hálójába, megnyerni a lelkeket Krisztusnak. A „ne félj” mondatrész is nagyon fontos: Isten ad bátorságot, ad kegyelmet ahhoz a munkához, amelyre meghívott. Biztosan lesznek olyan feladataim majd a plébánián, amit nem tudok elsőre megoldani, vagy olyan helyzetek is adódhatnak, amelyektől megrettenek. Ilyenkor biztató számomra ez a mondat, Jézus bátorít, hogy ne féljek. Az újmisés szentképeimre is ez a mondat került. Papszentelésemre a szülőfalumból is sokan ellátogattak, jó volt látni a sok népviseletbe öltözött embert. Püspök atya kiemelte a szentelési misén mondott prédikációjában, hogy három nagyon fontos dologra emlékeznünk kell mindig: először kell embernek lennünk, aztán kereszténynek, utána papnak. Egyik nincs a másik nélkül. Az újmise dátumát végül június 30-ra tűztük ki. Különös öröm számomra, hogy a falunkban szolgáló Marton István plébános 56 évvel ezelőtt ugyanezen a napon mutatta be szentmiséjét Zajkon. Az újmise szónoka Kárász Gábor máriagyűdi káplán volt, aki jó barátom már a szeminárium óta.