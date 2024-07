– A Medgyaszay Ház hétfőn már bezárt és egészen július 21-ig (vasárnap) nem nyit ki – mondta Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgatója. – Ezt követően július 22-én (hétfő) és augusztus 4-ig (vasárnap) a HSMK tart zárva. Így a dolgozók kivehetik a nyári szabadságaikat, emellett pedig a nagyobb takarításokat, karbantartásokat és kárpittisztításokat is elvégezhetjük. Ilyenkor lehetőség nyílik például az irattár rendezésére, a különféle dokumentumok mozgatására, amire a hivatali nyitvatartás idején nincs mód. Az is indokolja a zárást, hogy a falaink között működő művészeti csoportok is pihennek ekkor. A Móricz művelődési ház azért lesz nyitva nyáron, mert a néptáncosok különféle időpontokban táborokat szerveznek.

Kovácsné Mikola Mária hozzátette: ráfér a csapatára a pihenés, hiszen ősztől sok teendőjük lesz. Az első nagy rendezvényt alig több, mint két hónap múlva tartják, vagyis szeptember 13-án és 14-én rendezik meg az Erzsébet-téren és annak környékén a XVIII. Kanizsai bor- és dödöllefesztivált.