Tál Zoltán augusztustól Ajkán szolgál, s ő lesz a Szent István király iskola és óvoda lelkiigazgatója, illetve a Magyar Imre Kórház kórházlelkésze, valamint öt évig a sümegi kerület esperese. Mokos Jánost pedig dr. Udvardy György a devecseri plébánia kormányzójává nevezte ki, s a jövőben oldallagosan ellátja majd Kolontárt is.

A megható hálaadó alkalmon, amelyre színültig megtelt a Magyarok Nagyasszonya-templom, Mokos János hangsúlyozta:

hálából és köszönetből jöttünk az Úr oltárához”.

Hálaadó szentmisén köszönt el a hívektől Mokos János és Tál Zoltán

Fotó: Halász Gábor

Zoltán atya 14 évet szolgált plébánosként, korábban pedig két esztendőt káplánként Keszthelyen, János atya pedig felszentelése után négy éven át képviselte Isten ügyét a Balaton fővárosában.

A szentmise végén az egyházközség vezetője, Keszthely polgármestere, Zichy Emőke, a város református lelkipásztora, Mezei András, a Kármel plébánosa, valamint egyesületek, civil közösségek egy-egy tagja köszönt el a Fő téri templom két papjától.

Zoltán atyától és János atyától Mezei András (balról), a Kármel plébánosa is elbúcsúzott

Fotó: Halász Gábor

Manninger Jenő, a Balaton fővárosának első embere kiemelte, „nehéz a búcsú, az elválás, az elengedés”.

– Az önök távozásával két kiváló emberrel, két jeles lélekgondozóval, lelki vezetővel, szellemi iránymutatóval lesz kevesebb városunk. Ám gyarapodik két, bármikor szívesen látott, itt immár örökre otthonos baráttal, akik a megőrzésre érdemes pillanatokkal, a szép emlékekkel együtt útravalóul a keszthelyiek szeretetét is magukkal viszik. Most még mindannyian az elszakadás fájdalmas érzésével küzdünk, ám az önökhöz hasonló értékalkotók új állomáshelyükön is legjobb tudásuk szerint állnak majd helyt, s hamarosan egymásra találnak az ottani közösségekkel. Mi, keszthelyiek pedig sohasem feledjük azt a nagy építő munkát, amit itt végeztek, s amellyel kéznyomukat kitörölhetetlenül rajta hagyták a város szellemi szövetén – fogalmazott Manninger Jenő.

A változásban mindig lehetőségek vannak…, képünkön b-j Mezei András, Mokos János és Tál Zoltán

Fotó: Halász Gábor

Tál Zoltán hálatelt szívvel mondott köszönetet az itt töltött időért, a befogadásért, a zalaiak szeretetéért, Mokos János pedig azzal vigasztalta a szomorú szívvel őket búcsúztatókat: a változásban mindig lehetőségek vannak, s ez nem más, mint a Jóisten által előkészített végtelen nagy ajándék…