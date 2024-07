A Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban pénteken az egyetemi központ megbízott főigazgatója, Gerencsérné dr. Berta Renáta és dr. Holczinger Tibor főigazgató-helyettes tartott sajtótájékoztatót. Szerintük egyre több diák ismeri fel a körforgásos gazdaság és az ehhez kapcsolódó szakok jelentőségét.

Még van lehetőség a pótfelvételire

– Ezzel együtt a mérnöki, informatikai és a gazdaságtudományi területeinken is szépszámú jelentkezőben bíztunk – fogalmazott a megbízott főigazgató. – A jelenlegi helyzetben a gazdaságtudományi területre jelentkezők létszáma a felvehető felső létszámkorlát miatt visszaszorult az állami képzés tekintetében, de a költségtérítéses képzésre továbbra is van lehetőség a pótfelvételi eljárásban. A kereskedelem és marketing szakra jelentkezők levelező képzésben folytathatják. A fenntartható és körforgásos turizmus alapszak nemzetközi térbe kerülésével további kompetenciákat nyit meg nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai hallgatók számára is, hiszen angolul sajátíthatják el a világviszonylatban is nagy jelentőséggel bíró körforgásos szemléletmódot. Mesterképzés keretében a körforgásos gazdaság menedzsment képzésünkre jelentkezettek 80 százalékát felvettük.

A vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzés idén magyarul indul

Hozzátette: a mérnöki területen nagy népszerűségnek örvend a gépészmérnök szak, melyen a jelentkezők levelező képzés keretében tanulhatnak. A vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzésük az idei évben magyarul indul, míg az elmúlt években külföldi hallgatók körében is népszerű volt a szak. A mérnöki alapszakokon túl a körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök mesterképzésük is szép számú felvett hallgatót eredményezett, melyet levelező képzésben indítanak idén is.

Nemzetközi hallgatók érkeznek Nagykanizsára

– Továbbá a nemzetközi hallgatók között is népszerűek a szakjaink, így az ő megjelenésük várható szeptemberben – folytatta Gerencsérné dr. Berta Renáta. – Az egyetemi központ valamennyi induló szakját meghirdette a pótfelvételi eljárásban. A műszaki és informatikai szakok esetén államilag finanszírozott képzésekre, a gazdaságtudományi területen önköltséges formában jelentkezhetnek az érdeklődő diákok.