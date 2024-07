A közelmúltbeli eseményen kétszázan vettek részt, már nyugdíjas korban lévő hölgyek és urak, ami azt jelzi, hogy fiatal koruktól kezdve, évtizedeken át a cég kötelében dolgoztak együtt. A megjelenteket Mészáros József köszöntötte, aki az 1975 szeptemberi indulástól 1992 júliusáig volt igazgatója az Alugépnek. Előtte Zala Megyei Gépipari Vállalatként, majd a Zalaegerszegi Szállítógépgyárként működött. Ezt vásárolta meg a Magyar Alumíniumipari Tröszt, létrehozva az Alumíniumipari Gépgyárat Zalaegerszegen.

Az Alumíniumipari Gépgyárban szakmákat is oktattak

- 1975-ben háromszáz-egynéhányan dolgoztunk, de volt időszak, amikor hétszáz felett is. Ebben a létszámban nagyon sok volt a tanuló. Három-négy szakmát is oktattunk, együttműködve az akkori 407-es szakmunkásképzővel és Ganz-szakközépiskolával. Az átalakulást követően kezdtünk el alumíniumipari alkatrészeket és berendezéseket gyártani, exportra is. A csökkenő kereslet miatt azonban 1988-89-ben megtorpant a lendület, ami végül is a felszámoláshoz vezetett 1994-ben. Tevékenységünket a Pylon-94 Kft. és a 3B Hungária Kft. vette át. A dolgozók nagy része náluk helyezkedett el – mondta el Mészáros József.

Az Alugép dolgozói a Gébárti-tó kialakításában is vállaltak önkéntes munkát

A volt alugépes dolgozók közösséget alkottak. Társadalmi munkákban vettek részt, többek között az 1979. augusztus 20-án átadott Gébárti-tó kialakításában.

Molnár Attila 1967-ben még a Zala Megyei Gépipari Vállalatnál kezdte pályafutását. A találkozóra elhozta az Alugép 25 éves jubileuma alkalmából Negyedszázad krónikája címmel megjelent kiadványt, amelynek köszöntőjét Mészáros József írta. Az egykori igazgató kérésére dekikálta ezt az oldalt.

Horváth Miklós, sportoló múltjából adódóan a „Birkózó” 1974-től dolgozott, az 1975-től már Alugépnek nevezett a gyárban egészen 1993-ig, nemcsak a Baross utcai telephelyen, hanem a Jákum, valamint a Juhász Gyula utcai műhelyekben is. Szenvedélye a sportrekliviák gyűjtése. A találkozóra alugépes relikviákat hozott, többek között Alumíniumipari Gépgyár feliratú nejlon szatyrot.