A főpásztor homíliájában így fordult a hívek felé: „Melyik a legfőbb a parancsok közül, amely arra tanít, hogyan kell jól, méltó módon élni a mindennapjainkat? A szeretet kettős parancsa ezt adja elénk”. Emlékeztetett, kimagasló példa Szent László király, aki a békesség s az egység megteremtésére tette fel életét, s Szent István nyomdokain járva a krisztusi törvények alapján akarta népét kormányozni.

Dr. Udvardy György: A keresztény ember számára az a fontos, hogy tudja, Krisztushoz tartozik, s végső soron a boldog örök életért küzd

Fotó: Halász Gábor

Szent László szisztematikus, nagyon fegyelmezett, céltudatos rendszerépítő tevékenységre törekedett, amivel népének megszentelését szolgálta, összegzett dr. Udvardy György, sorolva az akkor és ma is megtapasztalható nehézségeket.

– Pontosan tudom, hogy keresztény vagyok, szeretnék is Krisztus módjára élni, mégis, hányszor fedezem fel, hogy a mindennapi döntéseimben, szokásaimban, az életvezetésemben nem a krisztusi törvények uralkodnak, s elfogadok nem keresztény magatartást is – mondta a veszprémi érsek. – Egy nép akkor válik kereszténnyé, ha az eszményei is azok. Szent László erre törekedett: Krisztus elé vitte azt az értékrendet, amit a nép magával hozott.

Dr. Udvardy György szerint lehet eszményíteni a jólétet, valamiféle szabadságot, hamis egyenlőséget, s akkor ezek szolgálatába áll az ember. Az ünnepek viszont pont arra hívnak, hogy megerősítsék bennünk a jót. „A búcsú ajándék, felszólítás, de legfőképpen megszólítás: éljünk keresztény hivatásunkhoz méltón, bátran, nagy-nagy reménységben, Szent László és a többi magyar szent példáját követve” – fogalmazott a főpásztor.

– Az eszmény vonz, erőt ad, inspirál, bátorít, ugyanakkor azzal is szembe kell néznünk: hogyan viszonyulunk a saját küzdelmeinkhez? Bátran vállaljuk azokat, vagy éppen megpróbáljuk elkerülni, másra bízni? S ha mindez félelemmel tölt el, akkor félelemből fogunk cselekedni. A keresztény ember számára viszont az a fontos, hogy tudja: Krisztushoz tartozik, s végső soron a boldog örök életért küzd – tanított dr. Udvardy György, hozzátéve, „adjunk hálát Szent László királyunkért. Sok-sok évszázaddal ezelőtt meghozott döntései a mai napig példaként állnak előttünk”.

Az ünnepi szentmise zenei szolgálatát a Zala Brass fúvósegyüttes és a kegytemplom kórusa látta el.