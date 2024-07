A program már az intézményen kívül ökumenikus istentisztelettel kezdődött az Alsóvárosi templomban, majd a végzős hallgatók tiszteletére faültetéssel folytatódott a campus előtti parkban. A diplomaátadón az elnökség bevonulását követően dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora szólt a résztvevőkhöz. Elmondta: nemzetközi kiválósági rangsorokban jegyzett, a világ élvonalába tartozó, az idén 75 éves fennállását ünneplő egyetem legfontosabb küldetése, hogy minden campusán kiváló, a jövő kihívásának megfelelő tudást adjon.

Dr. Abonyi János rektor köszöntő szavaiban méltatta a jövőre negyedszázados születésnapját ünneplő egyetemi központot

Fotó: Szakony Attila

– A következő év különösen fontos lesz a Pannon Egyetem életében, ugyanis éppen 25 éve, rendkívül alapos előkészítő munkát követően 2000-ben jött létre Nagykanizsán a campus – folytatta. – Abból a célból, hogy a fiatalok számára elérhető legyen a minőségi felsőoktatás és pezsgő kulturális élete legyen. Az elmúlt negyedszázad eredményei igazolják az elképzelés sikerességét, miszerint nem kell messze menni, hogy messzire juthassunk. A víztechnológia, a megújuló energia és a körforgásos gazdaság területén a világ élvonalába tartozó kutatóműhelyek jöttek létre, melyekben kiváló egyetemi professzorok dolgoznak.

Majd az egyetemi központ megbízott főigazgatója, Gerencsérné dr. Berta Renáta lépett a mikrofonhoz. Beszédében elmondta: a hallgatóik az elmúlt évek során nemcsak elméleti tudást szereztek, hanem megismerkedtek azzal a szemléletmóddal is, amely a jövő kihívásainak megoldását szolgálja. A körforgásos gazdaság alapelvei mentén építették az új képzéseket, amelyek nemcsak a gazdasági, hanem a környezeti és társadalmi fenntarthatóságot is előtérbe helyezik. Büszkék arra, hogy a Nagykanizsán megszerzett tudás révén a most végzett hallgatók aktívan hozzájárulhatnak egy fenntarthatóbb jövő kialakításához.

Gerencsérné dr. Berta Renáta szerint a Nagykanizsán megszerzett tudás révén a most végzett hallgatók aktívan hozzájárulhatnak egy fenntarthatóbb jövő kialakításához

Fotó: Szakony Attila

– Az oktatásban és az egyetemi közösségi életben bekövetkezett változások azt célozták meg, hogy egy olyan rugalmas és alkalmazkodóképes generációt neveljünk, amely képes lesz megfelelni a jövő kihívásainak – folytatta a megbízott főigazgató. – Az egyetemünk életének középpontjában mindig is a hallgatók álltak. A sikereik és fejlődésük jelenti számunkra a legnagyobb elismerést. Hiszem, hogy az itt szerzett tudás és tapasztalat, valamint az egyetemi közösség ereje segíti őket, hogy bátran nézzenek szembe a jövő kihívásaival. Az egyetemen eltöltött évek alatt nemcsak tudást szereztek, hanem olyan készségeket is elsajátítottak, amelyek segítenek a világban való eligazodásban. Az együttműködés, a kritikus gondolkodás és az innováció mind olyan értékek, amelyeket magukkal vihetnek, bárhová is vezet az útjuk.