Hogy valóban így van, arról Jázmin is mesélhetne. Ha együtt mennek vásárolni, édesanyjától lesheti el, mire kell figyelni a konfekció kínálat láttán. A fantáziája, kreativitása pedig nemcsak a saját, de egy-két férfi fellépő ruhán is visszaköszön, hiszen partnereinek is varrt már mellényt, ami harmonizál a javarészt estélyi típusú női öltözettel. Ruhakölteményeit december 29-én, az Art Moziba tervezett előszilveszteri zenés esten is meg lehet csodálni, így nemcsak a hangjában, játékában, ruháiban is gyönyörködhetünk.

-Patchwork darabokat csináltam eddig kedvtelésből, annakidején kedveltem anyukám lábbal hajtós varrógépét, de szerettem volna a ruhák varrásában komolyabban előbbre lépni, ezért megörültem a lehetőségnek - Benke Barbara gimnáziumi tanárnő stresszoldó, kikapcsoló, feltöltő hobbija is szintet lépett Debrei Zsuzsa tanfolyamán. - Most már tudok svéd zsebet csinálni, zippzárat bevarrni. Először kisebb munkadarabon gyakoroltam, végül saját méretre is készítettem nadrágot. Következik a blézer, ezért is várom a folytatást.

Miután több mint sikeres volt a "tanulók" megfertőzése, már biztos, hogy novemberben újra összeül Debrei Zsuzsa varrócsapata, a színművész ekkor tudja teátrumi elfoglaltságai közé iktatni az órákat. (Látva az lelkesedést, hosszabb távot, több alkalmat is jósolhatunk a szíves varrodának.) Az anyagvadászatban pedig a városban lévő méterárú boltok kínálata szolgál alapul.