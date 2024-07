A könyvtár kollektívája a környezettudatosságra nevelés mellett szülőkkel és nagyszülőkkel tölthető közös alkotó órákat kínál, tudtuk meg Tóth Renáta igazgatótól. Az évek során népszerűvé vált Deák-terasz rossz idő esetén az emeleti gyermekkönyvtárba húzódik, így esős napokon sem kell lemondani a délelőtti kézműves alkotásról. Ezekben a hetekben a rossz idő fogalma átalakult, inkább a hőség befolyásolja negatívan a szabadtéren tartózkodást. Ennek ellenére kedden délelőtt is több tucatnyian keresték fel a Deák-téri Deák-teraszt, köztük még Pókaszepetkről is érkezett család, akik tavaly is szívesen időztek a könyvtárosok játszóházában. Ezúttal a többiekkel együtt fa ruhacsipeszekből készíthettek ajándéktárgyakat. Az ötletvadászathoz a könyvtár témába vágó könyvekkel is szolgál. A zalaegerszegi piacnapokhoz kötött foglalkozások szervezői számítanak a vidékiekre, és nem is csalódnak, egyre több vendégük érkezik a környező falvakból, mondta a bibliotéka igazgatója, hozzátéve, 2023 nyarán 130-an időztek a Deák-teraszon. A térítésmentes foglalkozások terméséből augusztus végén mini kiállítást terveznek, s várnak minden résztvevőt a Terasz-záró búcsúnapra. Tavaly még résztvevő nagymama által sütött pogácsa érkezett a gyerekek számára, s idén sem marad meglepetés nélkül a rendezvény zárása.