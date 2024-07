Az egész napos program kicsiknek és nagyoknak is kínált lehetőségeket, hirdettek horgászversenyt, itt kilencen próbáltak szerencsét, a legjobb eredményt ifj. Horváth István érte el összesítésben, a legnagyobb halat Végi Zoltán fogta. A főzőversenyre nyolc csapat nevezett, az étkeket helyben alakított amatőr zsűri értékelte.

Csiszár Balázs, a település újonnan választott polgármestere elmondta, hogy ezt a programot évről évre hasonló kínálattal szervezik meg, a délelőtti horgász- és főzőverseny után délután és este zenés- táncos fellépők lépek színpadra, este bált tartanak. Az önkormányzat vendégül is látja a vendégeket, most vadpörkölttel, babgulyással és kemencés langallóval készültek.

Fogathajtó verseny is várta az érdeklődőket, képen Kránicz Ferenc, a magyarszerdahelyi Lópici Gáspár LSE hajtója

Fotó: A szerző

- Idén emellett fogathajtás színesítette a családi nap programját, megkerestek a szervezők, hogy mivel kiesett egy versenyhelyszín, megtarthatnák-e nálunk az egyik futamot, hiszen Resznek korábban több alkalommal is otthont adott fogathajtó futamnak, így került hozzánk a a Zala vármegyei C kategóriás kettesfogathajtó verseny - tette hozzá Csiszár Balázs. - A pályát a horgásztó szomszédságában alakítottuk ki. Itt hét fogat indult, illetve rendeztek futamot a D kategóriás hajtóknak, valamint volt vadászhajtás is.

A polgármester hozzátette, hogy a családi nap idén is a közös összefogás eredménye, akik eddig is segítették a polgármester és a szervezők munkáját, azok most is mellé álltak a feladatnak.