Szombatra alábbhagyott a forróság, délelőtt még az eső is esett, de a rendezvény kezdetére, ha nem is tisztult ki az ég, de az eső elállt és minden adott volt, hogy a tavalyihoz hasonló sikeres családi napot rendezzenek, hiszen, mint az Marczin Jenőné szervező elmondta, az idei nem az első alkalom.

- Korábban a nyugdíjas klubbal szerveztünk családi napot, de ez a kezdeményezés aztán abbamaradt, ám tavaly jelezték a helyi fiatalok, hogy sok az új lakó a városrészben, kisgyermekes családok, akik nem is ismerik egymást, milyen jó lenne, ha tartanánk újra családi napot, ahol összeismerkedhetnének, beszélgethetnének - beszélt az esemény előzményeiről a főszervező. - Próbáljuk segíteni ezzel, hogy az itteniek ne zárkózzanak el egymástól, hanem ismerkedjenek. A tavalyi családi nap nagyon jól sikerült, ez szeretnénk megismételni, s úgy látom ez közös célja a közösségnek.

Lángossal is készülteka a szevezők a családi napra

Fotó: Korosa Titanilla

Marczin Jenőné szervezői munkáját többen is segítették, a szervezésbe bekapcsolódtak a nyugdíjas klub tagjai és a fiatalok is a helyi kulturális egyesületből. A településrészben mintegy 500-an élnek, Marczin Jenőné vezeti a nyugdíjas klubot és a Rezedák Dalkört is, velük épp a Vass Lajos népzenei versenyre készülnek.

Kispályás focival indult a családi nap

Fotó: Korosa Titanilla

A családi nap délután kezdődő programja focibajnoksággal indult, melyre három csapat nevezett, emellett lovaglás, lövészet, ugrálóvár, csillámtetoválás is várta a gyerekeket, de volt óriásbuborék show, sárkányrepülő, valamint egy-egy kamiont és traktort is parkoltattak a sportpálya mellett, amibe beülhettek az érdeklődők. Készültek a szervezők lángossal, vadpörkölttel és palacsintával is, úgyhogy minden adott volt, hogy a látogatók jól érezzék magukat.