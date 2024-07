Molnár Péter polgármester elmondta, hogy délelőtt kispályás focitornával emlékeznek meg a falu egykori, a labdarúgást szerető polgármesteréről, Bakon Jánosról. Délelőtt lesz még szentmise, illetve megkoszorúzzák a hősi emlékművet.

A Csacsi Ringen megtekinthetők lesznek a kis RC autók, a vendég az Rc Club nyugat-magyarországi csoportja lesz, és lehetőség nyílik autózásra is. Kora délután elkezdődik a főzőverseny, illetve egyéb kiegészítő programok, a fanatic jump csoport bemutatója és a gyermekfoglalkozások, köztük arcfestés, csillámtetoválás, rajzverseny. Utóbbi az egészséghez kapcsolódik, hisz idén újdonságokkal is készülnek: lesz egészségsátor, ahol teljes állapotfelmérést készítenek a szakemberek az érdeklődőknek. Érkezik még tetováló is a fesztiválra, 16 órától pedig a zenekaroké a színpad: a TMK Rock Band kezd, majd a szintén környékbeli Kocsmazaj együttes következik. Két nagy név is van a fellépők között, az egyik a Fonogram- és Petőfi Zenei Díjas Soulwave együttes, a másik pedig a Zorall zenekar, akik nem először lépnek fel Szentpéterföldén. A nap végén pedig az Alfa Vegas zárja a rendezvényt.

Lesz még kézművesvásár, kosárfonó-bemutató, a gasztronómiai kínálatban pedig kézműves hamburgerek, fagyi, popcorn, vattacukor között válogathatnak a résztvevők.