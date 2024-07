A tavalyi Szent Anna-napi búcsú óta nyolc újszülöttel, hat fiúval és két kislánnyal gyarapodott a falu lakossága. Soós Zsolt polgármester büszkén meg is jegyzi: a közelmúltbéli „gyermektelen” évek után ez nagyszerű eredmény, ami egyrészt a kormányzat családpolitikájának, másrészt a település által nyújtott támogatásoknak, segítő attitűdnek is betudható.

- A fiatal családok letelepülésével, valamint a gyermekek születésével sikerült elérnünk, hogy a környező településekkel ellentétben nálunk nem válik negatív előjelűvé a demográfiai mutató, azaz Zalatárnokon nem csökken jelentősen a lakosságszám – folytatta a polgármester. – A nyolc újszülött érkezése a település méretéhez képest rendkívül szép szám, amire valamennyien büszkék lehetünk. Önkormányzatunk ezentúl is arra törekszik, hogy a lakhatáshoz kellemes körülményeket teremtsen, azaz Zalatárnok barátságos település maradjon, ahol a hivatali dolgozók és az általunk foglalkoztatott munkatársak számára az ügyfélközpontúság, valamint a segítő szándék legyen a legfontosabb.

A búcsú ünnepélyes megnyitóján jelen volt Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki szólt a közelmúltbéli önkormányzati választásról. Mint mondotta: az eredmény, a jelenlegi polgármester személyének további támogatása azt jelzi, hogy a helyi lakosság elégedett az eddigi eredményekkel. A képviselő szerint Zalatárnok jól használta ki a Magyar falu program és a többi pályázat által felkínált lehetőségeket, ezáltal választókerületében az egyik legjelentősebb fejlődést érte el az elmúlt közel öt esztendő során. Véleménye szerint többek közt ennek is köszönhető, hogy fiatal családok választják lakóhelyüknek a települést. A gyermekek vállalása azt jelzi, Zalatárnoknak nemcsak múltja és jelene, de jövője is van. Vigh László úgy fogalmazott: a gyermek a lehető legjobb befektetés, s arra biztatta a képviselő-testület tagjait, hogy fordítsanak minél több forrást a gyermekes családok támogatására.