A sajtótájékoztatóval egybekötött hivatalos nyitányon Manninger Jenő, Keszthely polgármestere emlékeztetett, a tavalyi szezon rendkívül sikeres volt, ami azért is örömteli, mert a balatoni strandok biztonsága idegenforgalmi szempontból is rendkívül fontos. Az előző esztendőben, a bűnmegelőzési irodának is köszönhetően, „nem történt számottevő esemény, amely rossz hírét keltené a fürdőhelynek”.

Az első turnus fiataljai a bűnmegelőzési iroda nyitányán

Fotó: Péter B. Árpád

A bűnmegelőzési iroda szerepe

– Sőt: egyre inkább segítőkészségből, s nem biztonsági szempontból „vizsgáznak” az itt ténykedő fiatalok, akik például közreműködnek elhagyott, elveszett tárgyak megtalálásában is. Persze, a készültség fontos, ennek a munkának pont ez a lényege, amit szolgál az önkormányzat és a rendőrség nyári együttműködése is – szögezte le a városvezető.

Manninger Jenő hozzátette, a bűnmegelőzési iroda tevékenysége hozzájárul a Balaton jó híréhez, Keszthely pedig többek között azért vonzó, mert „itt biztonságos az élet és a turizmus is”.

Mit tesznek a fiatalok? – részt vesznek bűnmegelőzési járőrszolgálatban – megelőző, felvilágosító tanácsokat adnak a polgároknak – segítenek a bajba jutottaknak

Nem a véletlen műve

Dr. Vereckei Csaba Iván rendőr dandártábornok, megyei főkapitány azt mondta, e bűnmegelőzési aktivitásnak is köszönhetően évek óta nem történt strandi lopás, ami „persze nem a véletlen műve: abban komoly szerepe van a közreműködő fiataloknak, a polgárőröknek és a rendőri állománynak”.

– S ha már menni kell valahová dolgozni, akkor kevés ideálisabb helyszínt lehetne mondani a keszthelyi strandnál – fordult a fiatalok felé a főkapitány. – Természetesen az itt töltött időben lesz munka, de emellett öröm és kaland is. Tavaly, ahogy mondani szokták: mindennel is keresték az iroda kötelekében dolgozókat, s az itt pihenők hozzászoktak, hogy mindenben segítséget kapnak.

A megnyitó után rögvest munkához láttak a fiatalok: legelőbb szórólapokat osztva hívták fel a figyelmet néhány fontos biztonsági szabályra

Fotó: Péter B. Árpád

Turisztikai szempontból is fontos

Dr. Vereckei Csaba Iván kiemelte, turisztikai szempontból rendkívül fontos a biztonság, hogy ide máskor is szívesen visszatérjenek a vendégek.

– Gratulálok ahhoz az eltökéltséghez, elhatározáshoz, ami ide szólított titeket. Biztos vagyok abban, hogy ettől kevésbé hasznos és sikeres módon sokan töltik a vakációt, s már csak ezért is köszönet jár az elkötelezettségetekért – emelte ki a zalai főkapitány.